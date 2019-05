Türkisches Gericht annulliert Haftstrafe gegen bekannte Journalistin

Sie müsse nun noch eine Strafe von 7000 Lira (knapp 1050 Euro) zahlen, sagte sie am Montag. Zur Begründung des Gerichts konnte sie zunächst nichts sagen. Auf Twitter schrieb sie: „Manchmal passieren türkischen Journalisten auch gute Dinge.“

Mit den 2017 veröffentlichten „Paradise Papers“, insgesamt 13,4 Millionen Dokumente, hatten internationale Medien Finanzgeschäfte von Politikern, Prominenten und Konzernen über Briefkastenfirmen offengelegt. Die sind nicht zwangsläufig illegal, können aber zur Steuervermeidung genutzt werden.

Ünker hatte als Wirtschaftsredakteurin bei der türkischen Tageszeitung „Cumhuriyet“ an der Recherche mitgearbeitet und war Spuren zu türkischen Firmen mit Sitz in Malta gefolgt. Einige führten zu den Söhnen von Binali Yildirim.

Ein zweites Verfahren, das wegen ähnlicher Vorwürfe unter anderem der Finanzminister und Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, angestrengt hatte, war schon Ende März eingestellt worden. Die Anklageschrift sei nicht in der vorgeschriebenen Zeit von 4 Monaten vorgelegt worden, sagte Ünkers Anwalt damals.

apa/dpa