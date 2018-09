Tusk soll britisches Volk beleidigt haben

Auf dem Bild sind Tusk und Premierministerin Theresa May beim Kuchenbuffet zu sehen. „Ein Stück Kuchen gefällig? Tut mir Leid, keine Kirschen”, schrieb Tusk in Anspielung auf die britische Redewendung für „Rosinenpicken”, „cherry picking” (”Kirchenpicken”). Hunt sagte dem britischen Sender BBC, es sei nicht hilfreich bei der Bewältigung der „schwierigen Situation”, die britische Premierministerin und ihr Volk zu beleidigen. „Werten Sie die britische Höflichkeit nicht als Schwäche”, warnte er.

Den Briten wird nicht erst seit den Brexit-Verhandlungen vorgeworfen, sich in den Beziehungen mit den EU-Partnern die Rosinen herauszupicken. May hatte beim informellen EU-Gipfel in Salzburg eine klare Abfuhr für ihren auch innenpolitisch heftig umstrittenen Brexit-Kurs bekommen. Tusk machte nämlich in der Abschlusspressekonferenz klar, dass Mays Plan „nicht funktioniert”.

Die „Katastrophe von Salzburg”

Die EU-27 versuchen May seit Monaten beizubringen, dass das Vereinigte Königreich nach dem EU-Austritt nicht - wie von May gewünscht - nur teilweise im EU-Binnenmarkt verbleiben könne, sondern es freien Warenverkehr nur bei fortgesetzter kompletter Übernahme von EU-Regelungen und freiem Personenverkehr geben könne.

Das Echo der britischen Medien auf den EU-Gipfel desaströs, in Zeitungen war von der „Katastrophe von Salzburg” die Rede. Die europafeindliche Boulevardpresse ließ in diesem Zusammenhang nichts von jener Höflichkeit erkennen, die Außenminister Hunt bemühte.

So zeigte die Boulevardzeitung „The Sun” Tusk und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einer Fotomontage als zwei mit Maschinengewehren bewaffnete Gangster unter der Schlagzeile „Dreckige Ratten der EU”.

