UNO-Botschafterin Haley dementiert Affäre mit Trump

Das jüngste Gerücht hatte sich nach einem Auftritt von Autor Michael Wolff in einer TV-Talkshow verbreitet. Der Verfasser des Buches „Fire and Fury” über das Weiße Haus unter Trump äußerte darin seine Überzeugung, dass der Präsident eine Affäre habe. Er habe jedoch nicht über genügend Beweise verfügt, um in seinem Buch detailliert darauf einzugehen. In einer Passage darin heißt es aber, dass Trump einen bemerkenswerten Teil seiner Privatzeit mit Haley in der Präsidentenmaschine Air Force One verbracht und sie offenbar für eine nationale politische Zukunft „gepflegt” habe.

Haley sagte dazu, dass sie nur einmal in der Air Force One gewesen sei und sich zu diesem Zeitpunkt mehrere andere Leute um sie herum aufgehalten hätten. Sie habe auch niemals allein mit dem Präsidenten über ihre politische Zukunft gesprochen. Die Gerüchte würden von Personen gestreut, die erfolgreiche Frauen ablehnten, so Haley.

apa/dpa