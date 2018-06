UNO-Flüchtlingshilfswerk fordert Hilfe für Schiffsmigranten vor Malta

„Die Menschen sind in Not, ihnen geht der Proviant aus und sie brauchen schnell Hilfe“, forderte Vincent Cochetel, UNHCR-Sondergesandter für das zentrale Mittelmeer, am Montag in einer Mitteilung.

„Umfassendere Fragen, wer die Verantwortung trägt und wie die Verantwortung zwischen den Staaten am besten verteilt werden kann, sollten später behandelt werden“, so Cochetel.

Weder Malta noch Italien wollen das auf dem Meer ausharrende Schiff der Organisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen mit 629 Migranten in ihre Häfen einlaufen lassen. Unter den Geretteten sind auch mehr als 100 Kinder. Sie wurden am Wochenende bei sechs Einsätzen im zentralen Mittelmeer von seeuntauglichen Booten geholt.

Auch die EU-Kommission forderte Italien und Malta auf, sich um die Migranten zu kümmern. Der neue italienische Innenminister und Chef der Lega, Matteo Salvini, hatte es zum ersten Mal einem Rettungsboot untersagt, in einen Hafen des Landes zu fahren und Malta gebeten, sich um die Einwanderer zu kümmern. Der Inselstaat lehnt dies ab, die Fronten sind verhärtet.

