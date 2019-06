US-Geheimdienst: Nordkorea will nicht atomar abrüsten

US-Präsident Donald Trump und Kim hatten auf ihrem zweiten Gipfel im Februar in Hanoi keinen Durchbruch in der Frage einer Abrüstung Nordkoreas erzielt. Trump will im Anschluss an den bevorstehenden G-20-Gipfel in Japan auch Südkorea besuchen. Er wird dort am Samstag für zwei Tage erwartet. Dabei soll es vor allem um eine Wiederbelebung der Atomgespräche mit Nordkorea gehen. Für Sonntag sind Beratungen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in vorgesehen.

apa/ag.