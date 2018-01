USA: Zehntausende demonstrieren gegen Trump

Insgesamt waren in mehr als 300 US-Städten Protestaktionen angekündigt. - Foto: APA/AFP

Zehntausende Menschen sind am Samstag in zahlreichen Städten der USA gegen Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen.

Pinke Mützen und Plakate

Die pinken Wollmützen mit Katzenohren, die zu einem Symbol der Frauen-Proteste gegen Trump geworden sind, waren bei den Demonstrationen vielfach zu sehen.

Viele Teilnehmerinnen sahen angesichts der #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung einen aktuellen Anlass, auf die Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen. Tausende hielten Plakate hoch, auf denen Parolen wie „Kämpfe wie ein Mädchen“ oder „Eine Frau gehört ins Weiße Haus“, stand.

Regierungsstillstand an Trumps Jahrestag

Trumps einjähriges Amtsjubiläum geht mit einem Regierungsstillstand einher: Am Samstag um Mitternacht trat in den USA eine Haushaltssperre in Kraft, welche die Arbeit der Bundesbehörden weitgehend lahmlegt. Republikaner und Demokraten hatten sich zuvor im Senat nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können.

apa/afp