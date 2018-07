Über 70 Tote bei Anschlagsserie in Syrien

Der Hisbollah-Sender Al-Manar TV meldete indes unter Berufung auf Gesundheitsbehörden der betroffenen Stadt und gleichnamigen Provinz Sweida mehr als 50 Tote und 78 Verletzte.

Die heftigen Kämpfe in der betroffenen Stadt und gleichnamigen Provinz Sweida gingen unterdessen weiter, meldete die „Beobachtungsstelle”. Nach einem anfänglichen IS-Vormarsch in mehrere Orte im Umland Sweidas seien die Regierungstruppen zum Gegenangriff übergegangen. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens flogen Kampfjets Angriffe gegen die Extremisten. Die in Großbritannien ansässige Organisation stützt sich auf ein dichtes Netz von Informanten. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite aber kaum zu überprüfen.

apa/dpa/ag.