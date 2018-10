Ukraine: Orthodoxe Kirche - Unabhängigkeit von Moskau

In der Ukraine gibt es mindestens 3 orthodoxe Kirchen. - Foto: shutterstock

Bartolomaios übernahm wieder die kirchliche Oberhoheit über die Ukraine, was als Zwischenschritt zur Autokephalie (Unabhängigkeit) der Kirche in der Ex-Sowjetrepublik gilt. „Es wird eine ukrainische orthodoxe Ortskirche geben“, kommentierte Präsident Petro Poroschenko in Kiew die Entscheidung. „Das Imperium verliert einen der letzten Einflusshebel auf die ehemalige Kolonie“, sagte er Richtung Moskau.

Die Russisch-Orthodoxe Kirche wehrt sich gegen den Verlust ihrer Gläubigen in der Ukraine. Damit drohen tiefgehende Verwerfungen zwischen den orthodoxen Kirchen.

In der Ukraine gibt es mindestens 3 orthodoxe Kirchen, die moskautreue Kirche hat die meisten Gemeinden.

dpa