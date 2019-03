Ukraine-Wahl: Selenski sieht sich auf Weg ins Präsidentenamt

Es gebe viele Prognosen – „aber überall nur einen Sieger“, sagte Selenski.

Es wird erwartet, dass es in der Ex-Sowjetrepublik in drei Wochen am Ostersonntag (21. April) zu einer Stichwahl mit Amtsinhaber Petro Poroschenko kommt.

Prognosen sahen Poroschenko bei rund 18 Prozent. Selenski sagte, er wolle als unabhängiger Kandidat weitermachen.

„Wir wollen uns mit niemandem zusammentun und haben keine Verhandlungen dazu geführt“, sagte er.

Insgesamt waren 39 Kandidaten angetreten – so viele wie noch nie bei einer Präsidentenwahl in der Ukraine.

dpa