Van der Bellen bei Tiroler Gemeindetag geehrt

Zu Mittag bekam der Bundespräsident im Zuge des Tiroler Gemeindetages die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde verliehen. „Das Kaunertal ist für mich Heimat“, so Van der Bellen sichtlich bewegt in breitem örtlichen Dialekt. „Ich war ein bisschen unter Zeitdruck die vergangenen Wochen. Denn ich habe gewusst, ich muss heute hier sein“, scherzte das Staatsoberhaupt.

Zuvor hatte Tirols Landeshauptmann Günther Platter in seiner Rede Van der Bellen ein großes Lob für seine Vorgangsweise seit Ausbruch der Ibiza-Causa gezollt. „Du hast das in Ruhe gemacht, einen Schritt nach dem anderen, gut überlegt. Hättest du nicht so agiert, wären wir in eine Staatskrise gekommen“, erklärte Platter.

„Die ganz große Krise war's nicht. Wir haben aber schon einige Probleme gehabt“, bemerkte Van der Bellen dagegen in seiner Rede.

apa