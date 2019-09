Van der Bellen gratuliert Kurz zu Wahlsieg

Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken. Danke, dass Sie von Ihrem Wahlrecht so zahlreich Gebrauch gemacht haben”, richtete sich Van der Bellen direkt an die Österreicher. An die Politiker appellierte er, nun nach einer kurzen Abkühlphase, das Wohlergehen Österreichs vor Parteitaktik zu stellen.

Der Bundespräsident erinnerte daran, dass das Platzen des Ibizaskandals zu dieser Neuwahl geführt hatte. „Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen sehr darauf schauen, dass dieses Vertrauen weiter aufgebaut wird”, so Van der Bellen.

apa