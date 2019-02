Van der Bellen trifft Rivlin und Netanyahu in Israel

An der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nehmen Van der Bellen und Rivlin an einer Gedenkzeremonie teil, entzünden die Ewige Flamme und legen einen Kranz nieder. Dann trifft der Bundespräsident den israelischen Premierminister Netanyahu zu einem Arbeitsgespräch. Am Abend lädt Rivlin zu einem Staatsbankett zu Ehren des österreichischen Gastes. Themen der Gespräche sind Österreichs Mitverantwortung an der Shoah, Israels Sicherheit, der Friedensprozess im Nahen Osten sowie Wirtschaftsfragen.

apa