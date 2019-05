Van der Bellen will Kickl entlassen - Auf der Suche nach Ministern

Kurz hatte Van der Bellen am Dienstag bei einem Gespräch in der Präsidentschaftskanzlei um die Entlassung Kickls gebeten. Auch den Wunsch der übrigen FPÖ-Minister, die als Folge dieser Entlassung ihre Rücktritte angekündigt hatten, übermittelte Kurz dem Präsidenten.

„Ich beabsichtige, allen diesen Ersuchen zu entsprechen“, sagte Van der Bellen in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Kurz nach deren Unterredung in der Hofburg. Überraschend im Amt bleiben soll seitens der FPÖ nur Außenministerin Karin Kneissl, wie der Präsident ankündigte.

Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Kneissl fühlt sich als „unabhängige Expertin” verpflichtet, „gerade jetzt weiterhin zur Verfügung zu stehen”. Das erklärte Kneissl kurz nach Bekanntwerden ihres Verbleibs in der Regierung am Dienstag. Die Ereignisse der vergangenen Tage sowie den Rücktritt der anderen FPÖ-Ministern bedauert die Nahost-Expertin.

Gleichzeitig bat der Präsident Kurz, neue Namen - und zwar Experten - für die nun offenen Ämter vorzuschlagen. Er wolle mit jedem einzelnen Kandidaten Gespräche führen und dieses dann rasch ernennen. Der Präsident hält um 19.45 Uhr in der Hofburg eine Rede zur aktuellen politischen Lage. Nach Informationen aus der Hofburg wird der Präsident dabei aber noch keine Namen zur Übergangsregierung nennen.

Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), Eckart Ratz, soll als Teil der Übergangsregierung Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ersetzen. Das berichteten mehrere Medien am Dienstagabend. Eine Bestätigung von Regierungsseite gab es vorerst nicht, auch weitere Namen ließen auf sich warten. Der gebürtige Vorarlberger war von 2012 bis 2018 Präsident des OGH.

Kurz bekundete nach dem Gespräch in der Hofburg, „ehebaldigst und rasch, spätestens noch heute, Vorschläge zu übermitteln”. Auch betonte er, dass er Personen auswählt, die jetzt Spitzenbeamte sind oder das waren. Diese sollten zudem hohe Unabhängigkeit gewährleisten. Solch eine Regierung brauche es auch, um eine vollkommen unabhängige Aufklärung der Ibiza-Affäre sicher zu stellen, meinte er.

Über der Regierung schwebt jetzt schon das Damoklesschwert eines allenfalls von SPÖ und FPÖ unterstützten Misstrauensantrags. Dennoch betonte Van der Bellen: „Ich denke heute an keinen Plan B.” Er glaubt, dass die Parlamentsparteien ihr Vorgehen am Montag, bei dem der Misstrauensantrag abgestimmt wird, sehr sorgsam abwägen werden. So gehe er heute davon aus, dass die Übergangsregierung im Amt bleibt.

