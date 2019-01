Venezuela-Krise führt zu nächstem Russland/USA-Konflikt

Venezuela sei ein strategischer Partner Russlands, hieß es aus Moskau. „Wir haben sie unterstützt, und wir werden sie unterstützen.” In dem ölreichen, aber verarmten Land tobt ein Machtkampf, nachdem sich Oppositionsführer Juan Guaido zum neuen Präsidenten ernannt hat und umgehend von Trump als solcher anerkannt wurde. Der bisherige Präsident Nicolas Maduro hält an seinem Amt fest und wird dabei vom Militär unterstützt.

Rjabkow sagte, Russland werde an der Seite des südamerikanischen Staates stehen, um dessen Souveränität zu verteidigen. Die USA dürften sich nicht in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einmischen. Russland hat Venezuela Milliardensummen geliehen und auch dem Militär Unterstützung zukommen lassen. Im Dezember landeten zwei russische Bomber in Venezuela, die Atomwaffen transportieren können, was auf scharfe Kritik der US-Regierung stieß.

China mahnt zur Zurückhaltung und warnt besonders die USA vor einer Einmischung: Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte am Donnerstag vor der Presse in Peking, die USA und Venezuela sollten ihre Beziehungen auf der Grundlage des Respekts und des Grundsatzes der Nicht-Einmischung pflegen. „Ich möchte unterstreichen, dass Sanktionen oder Einmischung die Lage häufig noch komplizierter machen und nicht helfen, praktische Probleme zu lösen”, sagte Hua Chunying.

Oppositionsführer Guaido hatte sich am Mittwoch vor Hunderttausenden Anhängern in Caracas zum Präsidenten des wirtschaftlich kollabierenden Landes erklärt. Unterstützung erhielt er von den USA, die den 35-Jährigen umgehend als legitimen Präsidenten anerkannten. Alle Optionen seien auf dem Tisch, sagte Präsident Trump auf die Frage nach einem US-Militäreinsatz in Venezuela.

Landesweit gab es Demonstrationen gegen Maduro, den seine Gegner für die schwere Versorgungskrise in dem erdölreichen OPEC-Staat verantwortlich machen. Maduro hatte vor zwei Wochen nach seiner von Manipulationsvorwürfen begleiteten Wiederwahl eine zweite Amtszeit angetreten. Das venezolanische Militär erkennt Guaido nach Angaben von Verteidigungsminister Vladimir Padrino nicht als Präsidenten an. Die Einheiten würden die Verfassung verteidigen und die nationale Souveränität garantieren.

Die Europäische Union erklärte, der demokratische Wille des venezolanischen Volkes „kann nicht ignoriert werden”. Die Bevölkerung habe das Recht, friedlich zu demonstrieren und seine Regierung frei zu wählen. Bürgerrechte, Freiheit und Sicherheit von Guaido müssten respektiert werden. Kanada und mehrere rechtsregierte lateinamerikanische Länder wie Venezuelas Nachbarstaaten Brasilien und Kolumbien gaben ähnliche Erklärungen wie die USA heraus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt auf Twitter, er zolle den Hunderttausenden Venezolanern Respekt, die für Freiheit auf die Straße gegangen seien. Die EU habe die Demokratie in Venezuela seit Maduros „illegaler Wahl” unterstützt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte dagegen Maduro in einem Telefonat seine Unterstützung. „Mein Bruder Maduro! Bleibe standhaft, wir stehen zu euch”, sagte Erdogan nach Angaben eines Sprechers des türkischen Präsidialamtes. Auch der Iran steht weiter hinter Maduro. „Der Iran unterstützt die Regierung und das Volk Venezuelas gegen illegitime und illegale Aktionen wie Putschversuche und ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes”, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Donnerstag. Teheran pflegt seit Jahren enge Beziehungen zu Venezuela und Präsident Maduro.

US-Außenminister Pompeo rief Maduro dagegen zum Rücktritt auf. „Das venezolanische Volk hat lange genug unter der furchtbaren Diktatur von Nicolas Maduro gelitten”, sagte Pompeo. Trump erklärte, die USA setzen sich dafür ein, dass Venezuela wieder zu einer Demokratie werde. Regierungskreisen zufolge erwägen die USA weitere Sanktionen, die den Ölsektor Venezuelas treffen und noch in dieser Woche in Kraft treten könnten.

apa/ag.