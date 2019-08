Venezuela bittet nach neuen US-Sanktionen UNO um Hilfe

Zuvor hatte das Außenministerium in Caracas die USA bereits scharf kritisiert und die neuen Sanktionen als „Terrorismus” bezeichnet. Washington verstärke damit die kriminelle wirtschaftliche und finanzielle Blockade, die der venezolanischen Gesellschaft bereits schwere Wunden zugefügt habe.

Neben schon bestehenden Sanktionen gegen Einzelpersonen und staatliche Stellen hatte US-Präsident Donald Trump am Montag mit sofortiger Wirkung auch das gesamte Vermögen der Maduro-Regierung in den USA einfrieren lassen. Dieser Schritt sei nötig wegen der fortgesetzten widerrechtlichen Machtaneignung seitens Präsident Nicolas Maduro, hieß es in der Präsidentenverfügung.

Seit Monaten liefern sich Maduro und der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaido einen erbitterten Machtkampf. Die USA und zahlreiche andere Staaten haben Guaido bereits als legitimen Übergangspräsidenten anerkannt. Allerdings kann er sich in Venezuela selbst bisher nicht durchsetzen. Maduro wird vom mächtigen Militär sowie von Russland und China unterstützt. Diese Länder sind ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat - genau wie die USA.

apa/dpa