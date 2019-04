Vertrauter von Wikileaks-Gründer Assange angeklagt

Ein Richter ordnete demnach an, den 36-jährigen Schweden in Untersuchungshaft zu nehmen und seine Bankkonten einzufrieren. Der Schwede war am Donnerstag in Ecuador festgenommen worden, als er nach Japan ausreisen wollte.

Unterdessen forderte Julian Assanges Vater die australische Regierung auf, seinen Sohn in sein Heimatland Australien zurückkehren zu lassen. Das australische Außenministerium und Premierminister Scott Morrison sollten „etwas tun”, sagte John Shipton der australischen Zeitung „Sunday Herald Sun”. „Es kann ganz einfach zur Zufriedenheit aller gelöst werden”, zeigte sich Shipton überzeugt. Es habe bereits Gespräche zwischen einem Senator und einem ranghohen Beamten des Außenministeriums über eine Auslieferung seines Sohnes nach Australien gegeben. Premierminister Morrison hatte allerdings am Freitag erklärt, Assange könne nicht mit einer „speziellen Behandlung” seitens seines Heimatlandes rechnen.

Assange war zuvor nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Quito hatte zuvor das politische Asyl für den 47-Jährigen aufgehoben, der er wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente in den USA als Staatsfeind gilt.

In Großbritannien droht Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen bis zu ein Jahr Haft. In den USA muss er im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Verschwörung zum Angriff auf Regierungscomputer mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. In Schweden droht Assange zudem eine Wiederaufnahme von Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen.

apa/ag.