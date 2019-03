Vorerst Ruhe nach Gewalt in Gaza

„Wir werden auf jeden Angriff reagieren”, sagte Tourismusminister Jariv Levin nach Angaben der Nachrichtenseite „ynet”. Der Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum hatte am Montagabend eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe verkündet. Danach feuerten militante Palästinenser aber weiter Raketen ins israelische Grenzgebiet, wie eine Armeesprecherin in Tel Aviv mitteilte. Seit Montag seien rund 60 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Israels Luftwaffe griff nach palästinensischen Berichten rund 50 Ziele im Gazastreifen an.

Israel reagierte damit auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen, bei dem am Montag ein Haus nordöstlich von Tel Aviv demoliert worden war. 7 Menschen erlitten Verletzungen, darunter Kleinkinder. Israels Armee machte die Hamas für den Angriff verantwortlich. Israels Luftwaffe zerstörte daraufhin am Montag 3 Gebäude der Hamas in Gaza, darunter das Büro des Hamas-Chefs Ismail Haniya. Bei einer Serie von Angriffen im Gazastreifen seien 7 Palästinenser verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Angesichts der Spannungen ist Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Dienstag vorzeitig nach Israel zurückgekehrt. Nach seiner Landung wollte er direkt zu Dringlichkeitsberatungen in das Militärhauptquartier in Tel Aviv fahren. Dabei sollte es um das weitere Vorgehen nach Raketenangriffen aus dem Palästinensergebiet gehen.

apa/dpa