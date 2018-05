Weiter Rätselraten um Namen des Premiers

Auf das Programm hat man sich geeinigt, der Name des Premiers bleibt aber weiter ein Rätsel. Im Bild: Mattarella und Salvini. - Foto: ansa

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat am Montag auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien für 16.30 Uhr den M5S zu Gesprächen einberufen und für 18 Uhr die Lega. Danach könnte der Präsident am späteren Abend eine Entscheidung über die künftige Regierung fällen.

Wer das neue Kabinett anführen sollte, bleibt zunächst unklar. Eine grundsätzliche Einigung sei über das Regierungsprogramm, nicht aber über den Namen des Premiers getroffen worden, berichteten italienische Medien. 5 Stelle-Chef Luigi Di Maio versicherte, dass es sich um einen „politischen“ und nicht um einen parteiunabhängigen Premier handeln werde.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, Spitzenpolitiker der konservativen Forza Italia, erklärte, dass seine Partei eine mögliche Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung nicht unterstützen werde. „Forza Italia wird in die Opposition gehen, wird aber für einzelne Maßnahmen stimmen, die im Interesse des Landes sind. Wir vertrauen der Vernunft Mattarellas, der eine Garantie für Italiens Beziehungen mit der EU ist“, so Tajani.

apa