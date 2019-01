Weltjugendtag in Panama eröffnet

Franziskus bricht erst am Mittwoch in das lateinamerikanische Land auf und soll um 22.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit landen. Weltjugendtage finden alle 2 bis 3 Jahre statt. An wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern.

Der jetzige Weltjugendtag ist nach den Veranstaltungen in Buenos Aires (1987) und Rio de Janeiro (2013) der dritte in Lateinamerika.

