Wikileaks-Gründer Assange in London festgenommen

Assange war 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflohen, um einer Auslieferung an Schweden und einem von ihm befürchteten Prozess in den USA zu entgehen. Inzwischen wurden die Ermittlungen in Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen eingestellt. Der Gründer der Enthüllungsplattform befürchtet aber, an die USA ausgeliefert zu werden. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.

apa/dpa/ag.