Winterquartier für Obdachlose in Pariser Rathäusern

Ende November sollen demnach in zwei prunkvollen Sälen des Pariser Hôtel de Ville Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 100 obdachlose Frauen eröffnet werden – auf einer Fläche von rund 750 Quadratmetern. Auch mehrere Rathäuser der Stadtviertel wollen demnach in der kalten Jahreszeit ihre Türen für Obdachlose öffnen.

Für diesen Winter fehlten noch rund 3.000 Unterkünfte für Wohnungslose, warnte Hidalgo. Rund die Hälfte davon will demnach die Stadt Paris schaffen – neben den Rathäusern auch in anderen städtischen Gebäuden und in ungenutzten Häusern, die in den kommenden Jahren renoviert werden sollen. Der Rest der fehlenden Plätze müsse vom Staat gestellt werden.

dpa