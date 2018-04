Zahl der Toten bei Protesten in Nicaragua gestiegen

Die Behörden hatten zuletzt am Freitag Opferzahlen vorgelegt. Darin war von zehn Toten die Rede, darunter ein Mitglied der Polizei. Die Proteste gegen die Regierung hatten sich in der vergangenen Woche an geplanten Rentenmaßnahmen entzündet, die der Staatschef Daniel Ortega am Sonntag jedoch zurücknahm.

Das Projekt sah eine Steigerung der Beiträge von Unternehmern und Beschäftigten bei gleichzeitiger Kürzung der Renten um fünf Prozent vor. Damit sollte das Defizit in Nicaraguas Sozialsystem verringert werden.

Der Unmut der Menschen richtete sich auch gegen den autoritären Regierungsstil Ortegas und seiner Ehefrau, die Vizepräsidentin Rosario Murillo. Die Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern waren die bisher heftigsten Proteste in Ortegas Amtszeit.

Der Politiker der Nationalen Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) und ehemalige Guerillakämpfer regiert das zentralamerikanische Land seit elf Jahren.

Ortega gelang es zuletzt, die Protestbewegung durch Zugeständnisse zu besänftigen. Dazu gehörte die Freilassung festgenommener Demonstranten, die Aufhebung von Zensurmaßnahmen gegen unabhängige Medien und ein Aufruf zum Dialog.

apa/afp