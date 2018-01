Zwei türkische Akademiker beenden Hungerstreik nach 324 Tagen

Die Dozentin und der Lehrer gehören zu mehr als 150 000 Staatsbediensteten, die nach dem Putschversuch vom Juli 2016 per Notstandsdekret entlassen oder suspendiert wurden. Die Kommission, die sich mit Entlassungen per Dekret beschäftigt, lehnte nach Angaben von „Cumhuriyet“ den Antrag von Gülmen und Özakca auf Wiedereinstellung am Freitag ab. Damit können die beiden vor Gericht ziehen. Die Akademiker wollten ihren Hungerstreik ursprünglich fortsetzen, bis sie ihre Arbeitsstellen zurückerhalten.

Gülmen und Özakca waren, nachdem ihr Hungerstreik Aufmerksamkeit auch außerhalb der Türkei auf sich gezogen hatte, im Mai unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation inhaftiert worden. Özakca wurde im Oktober, Gülmen im Dezember aus der Untersuchungshaft entlassen.

Gülmen und Özakca nahmen seit dem 9. März vergangenen Jahres nur Wasser, Zucker, Salz und Vitamin B zu sich. Zuletzt war Gülmen von 59 Kilogramm auf nur noch 33,8 Kilogramm abgemagert.

dpa