„Simply guat“: Gerstenrisotto mit Radicchio, Speck und Apfel

„Simply guat“ ist Südtirols neues Video-Kochbuch. Im Rahmen einer Zusammenarbeit präsentieren die Südtiroler Qualitätsprodukte und Südtirol Online Marketing jeden Mittwoch auf STOL neue Rezepte zum Nachkochen und als Inspiration für kreative Köche in kurzen Video-Tutorials. Die Rezepte wurden vom Küchenchef des beliebten Restaurants brix01, Philipp Fallmerayer, entwickelt.

Zutaten für 2 Personen:

100 g Gerste

100 g Radicchio mit Qualitätszeichen Südtirol

50 g Südtiroler Speck g.g.A.

1 Südtiroler Apfel g.g.A.

20 g Butter mit Qualitätszeichen Südtirol

20 g Parmesan

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Als erstes etwas Olivenöl in einen Topf geben und die Gerste, die am Tag zuvor in Wasser eingelegt werden muss, damit sie aufweichen kann, leicht anrösten lassen. Anschließend den Radicchio dazugeben und mit Wasser aufgießen.

Das Ganze nach Belieben salzen und pfeffern. Die Gerste für circa 20 Minuten auf dem Herd leicht köcheln lassen. Die Dauer hängt vom persönlichen Geschmack ab, ob man den Gerstenrisotto eher „al dente“ oder durch mag.

Danach den Apfel in geriebener Form zum Gerstenrisotto dazugeben.

Anschließend wird der Gerstenrisotto mit kalter Butter und Parmesan unter ständigem Rühren gebunden. Wichtig dabei: Den Gerstenrisotto vom Herd wegstellen!

Beim Servieren den Gerstenrisotto aufs Teller geben und mit in Streifen geschnittenem Speck und geriebenem Apfel garnieren.

_____________________________________________________

