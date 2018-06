„Simply guat“: Rindstatar mit Golden Delicious

Loading the player...

„Simply guat“ ist Südtirols neues Video-Kochbuch. Im Rahmen einer Zusammenarbeit präsentieren die Südtiroler Qualitätsprodukte und Südtirol Online Marketing jeden Mittwoch auf STOL neue Rezepte zum Nachkochen und als Inspiration für kreative Köche in kurzen Video-Tutorials. Die Rezepte wurden vom Küchenchef des beliebten Restaurants Brixen01, Philipp Fallmerayer, entwickelt.

Zutaten für 2 Personen:

250 g Rinderfilet mit Qualitätszeichen Südtirol (oder alternativ Spitzrose mit Qualitätszeichen Südtirol)

20 g Schalotten

5 g Basilikum

5 g Senf

10 ml Olivenöl

2 Golden Delicious Äpfel g.g.A.

10 g Walnüsse

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Das gereinigte Rinderfilet in kleine Würfel schneiden (nicht hacken) und in eine Schüssel geben. Danach die Schalotten ebenfalls in kleine Würfel schneiden.

Unser Tipp: Schalotten im kochenden Wasser drei Mal blanchieren. Darunter versteht man folgendes: Die in Würfel geschnittenen Schalotten ins Wasser geben, 10 Sekunden kochen lassen, abseihen und unter kaltem Wasser abkühlen. Diesen Vorgang insgesamt drei Mal wiederholen. Dadurch werden die Bitterstoffe eliminiert.

Anschließend das Basilikum in feine Streifen schneiden und zusammen mit dem Senf, den Schalotten und dem Rindfleisch verrühren.

Danach die Äpfel innen aushöhlen und das Fruchtfleisch der Äpfel fein schneiden und zum Tatar geben.

Abschließend den Tartar mit Salz, Pfeffer und Olivenöl abschmecken und mit den Walnüssen garnieren.

Unser Tipp: Beim Servieren kann der ausgehöhlte Apfel mit dem Tartar gefüllt werden.