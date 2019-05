Abendshopping in Bruneck in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Bruneck

Und das auch nach Ladenschluss: Denn die langen Freitage im August stehen ganz im Zeichen des nächtlichen Shoppens, Flanierens und Genießens. Offene Geschäfte, Verkaufsstände mit feinen Getränken und kulinarischen Leckerbissen sowie ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik sorgen für ein besonderes Einkaufserlebnis vor der nächtlichen Kulisse des mittelalterlichen Stadtkerns.

Brunecker Glücksrad: „Gewinne deinen Einkauf zurück!“

Tätigen Sie an den Sommernachtstraum-Abenden, 03.08., 10.08., 17.08. und 24.08.18 in der Zeit von 19.30 – 22.30 Uhr einen Einkauf im Mindestwert von Euro 30 in den teilnehmenden Geschäften und Sie erhalten die Möglichkeit mit Ihrem Kassenbon am Glücksrad beim Florianitor Ihren Einkauf im Wert von 100%, 50% oder 25% als Gutschein im Geschäft Ihres vorhergehenden Einkaufs zu gewinnen.

Viel Glück!

