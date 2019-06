Coole Sommerabende in Brixen

Wo lässt sich der Sommer schöner verbringen als unterm Sternenhimmel? Die Feste in Eisacktals Hauptstadt geben Gelegenheit den Sommerabend voll auszukosten. Hier lässt er sich wunderbar im Freien bei einem guten Glas Eisacktaler Wein oder hausgemachten Eis ausklingen.

14. Juni und 8. August 2019

Höhepunkt des kulinarischen Angebots der Stadt ist zweifellos die lange Tafel der Dine, Wine & Music Veranstaltung. Ein wunderbarer Sommerabend, eine gedeckte Tafel, kulinarische Spitzenleistungen, die besten Weine der Region bei Live Musik sowie die traumhafte Kulisse mit Dom im Hintergrund - das sind die Zutaten für einen unglaublich stimmungsvollen Abend!

jeden Mittwoch vom 10. Juli bis 14. August 2019

Die Mittwoch-Abende von Mitte Juli bis Mitte August versprechen Sommeremotionen der besonderen Art: Brixen wird zur offenen Küche im südländischen Flair – die Altstadt zur Flaniermeile und zum Festplatz mit Live-Musik gleichermaßen. Die Stadtgassen werden erfüllt vom würzigen Duft kulinarischer Spezialitäten und Programme für Kinder umrahmen das bunte Treiben.

jeden Freitag vom 12. Juli bis 30. August 2019

Das Große Kino auf dem Gabler ist eine einzigartige Gelegenheit den Sonnenaufgang und die Ruhe am Berg zu erleben. Dabei ist es nicht nötig stundenlang steile Wege nach oben zu wandern, denn mit der Pfannspitz Kabinenbahn ist der Gipfel von der Bergstation in nur 45 Geh-Minuten erreichbar. Angeboten werden diese Sonderfahrten am frühen Morgen. Nach dem einmaligen Erlebnis bieten einige Hütten ein reichhaltiges und typisches Frühstück an, bevor man wieder ins Tal wandern kann. Bis inklusive 09. August bietet die Bahn bereits eine Rückfahrt ab 8.00 Uhr an. Ab dem 16. August ist die Bahn regulär ab 9.00 Uhr in Betrieb.

