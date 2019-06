Lange Donnerstage & Gasslfieber-Freitage in Klausen

Klausen OPEN Chiusa

Jeden Donnerstag und Freitag vom 18. Juli bis 9. August

Künstlerstadt, Genussdorado, Shoppingmeile… Klausen präsentiert sich als weltoffene Stadt im Herzen Südtirols und tisch auf: Lange verkaufsoffene Donnerstage und kulinarische Gasslfieber-Freitage. Für eine bunt-fröhliche Stimmung und als Zeichen der Offenheit hüllt sich die Altstadt in diesem Sommer in ein Kleid allerlei Fahnen. Eine Aktion des Handels- und Dienstleistungsverbands Südtirol und der Wirtschaftsgenossenschaft Klausen.

An den langen verkaufsoffenen Donnerstagen haben die Geschäfte für Sie von 19:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Auf dem kleinen, aber feinen Kunsthandwerkermarkt wird nützliches, außergewöhnliches und auch einfach nur schönes feilgeboten. Künstler*innen und Handwerker*innen stellen ihre Werke aus, zeigen ihre Arbeitsweise und Ihnen ihre verraten Techniken. Schauen Sie fleißigen Händen bei Ihrer Tätigkeit zu. Am 01.08. nimmt Sie die Bürgerkapelle Klausen mit auf eine musikalische Reise um die Welt. Hören Sie in die Stücke hinein und raten Sie mit: Aus welchem Land stammt das gespielte Werk? Zu gewinnen gibt es verschiedene Preise, zur Verfügung gestellt von den Kaufleuten und der Gastronomie.

An den kulinarischen Gasslfieber-Freitagen lädt Klausen zu Genuss, Tanz und Musik: Vom Brotbacken für Anfänger und Fortgeschrittene, zu genussvollen Häppchen mit Aperitif, hin zu einem süßen Ausrutscher mit traditionellen Krapfen, einer höllische Verführung frisch vom Grill oder Fritto Misto, Pasta und andere mediterrane Köstlichkeiten. An diesen Abenden finden alle etwas für sich! Begleitet werden die Abende von verschiedenen Bands aus ganz Südtirol und auch hier kommen alle auf Ihre Kosten. Rockig und schwungvoll, poppig und rhythmisch, belchig und mitreißend, mehrstimmig und lieblich, jazzig und gediegen… auf jeden Fall wird es fiebrig in den Gassen von Klausen.

Lange Donnerstage (19:00 bis 22:00 Uhr): 18.+25. Juli und 01.+08. August

Verkaufsoffene Geschäfte

Kunsthandwerkermarkt am Kirchplatz

Schauhandwerk und Künstlerecken

Special am 01.08.2019: Eine Reise um die Welt mit der Bürgerkapelle Klausen. Mit Rate-Quiz und tollen Preisen.

Gasslfieber-Freitage (19:00-23:00 Uhr): 19.+26. Juli und 02.+09. August

Musikalische Verführung:

Gasthaus Vogelweide Brauerei Gassl Bräu Imbiss Herbert Freitag 19.07. Marc Giugni Hubert Poricotti Carerras Freitag 26.07. Marc Giugni Turpentine Delicious Band Südtiroler Mander Freitag 02.08. Marco Biolcati 4 Gsong Quer Durch Freitag 09.08. Marc Giugni Stokyards Vollgas

Club Nachtigall > After Show Party

Kulinarische Erlebnisse:

Imbiss Herbert > Brotbacken mit Herbert (16:00-18:00 Uhr)

Cafè Nussbaumer > Frische süße und salzige Krapfen

Stadtlcafe > Aperitif mit Häppchen

Gasthaus Zum Hirschen > Grill & Chill

Gasthaus Vogelweide > Spezielle mediterrane Gerichte

