Formel 1: Mercedes präsentiert neues Auto am selben Tag wie Ferrari

Die Präsentation des Mercedes W09 erfolgt am 22. Februar in Silverstone, gab der Weltmeister-Rennstall der vergangenen vier Jahre am Donnerstag bekannt. Die ersten Testfahrten für die neue Saison starten am 26. Februar auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona.

Ferrari hatte bereits angekündigt, seinen neuen Rennwagen am 22. Februar vorzustellen. Die Präsentation des Traditionsteams dürfte online erfolgen. Am Tag darauf hat McLaren die Vorstellung seines nun mit Renault- statt Honda-Motoren betriebenen Autos angekündigt. Einige andere Rennstelle wollen ihre neuen Boliden erst unmittelbar bei den ersten Tests in Katalonien zeigen.

apa/reuters