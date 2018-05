FIFA-Generalsekretärin Samoura erlebte Rassismus, Sexismus

„Es gibt Menschen, die nicht wollen, dass eine schwarze Frau eine Führungsposition bei der FIFA ausübt“, sagte die 55-jährige Senegalesin in einem BBC-Interview.

Mittlerweile habe sie aber die „gläserne Decke in einer von Männern dominierten Gesellschaft“ durchbrochen, sagte Samoura. „Jetzt haben sie sich an mich gewöhnt.“ Die Afrikanerin trat ihren Job beim Fußball-Weltverband im Mai 2016 an.

apa