Nadal in Zwangspause

Das teilte das Management des Spaniers am Mittwoch nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus in Melbourne mit. In zwei Wochen wolle er wieder mit dem Training beginnen.

Sein Turnier-Comeback strebt Nadal für Ende Februar in Acapulco an. Der 31-Jährige hatte am Dienstag gegen den Kroaten Marin Cilic beim Stand von 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 aufgeben müssen.

dpa