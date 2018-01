Die Streif: „One Hell Of A Ride“ - VIDEO

„Die Streif - One Hell Of A Ride“ - Foto: APA

Wer sich bereits vorab auf Kitzbühel und im besonderen auf die Streif eingestimmt werden will, hat dazu am 17. Jänner die Gelegenheit. Im ORF ist der legendäre Film „Streif- One Hell Of A Ride“ zu sehen

„In diesem Jahr liegt viel Schnee“, meinte Trinkl. Jetzt müsse nur noch das Wetter mithelfen. Doch völlig abhängig davon ist man laut dem 49-jährigen Oberösterreicher nicht. „Selbst wenn es nicht mehr kalt wird, kann man mit der derzeitigen sehr guten Auflage noch was machen“, gab er sich sorglos.

Von einem „Sauwetter“ aufgrund des derzeitigen Regens wollte Naglich jedenfalls nichts wissen. „Wir brauchen eine dichte und kompakte Piste“, meinte der Rennleiter. „Das dafür benötigte Wasser ist jetzt von selbst gefallen“, stellte Naglich erfreut fest. Slalom-Pistenchef Stefan Lindner stimmte ihm zu: „Ich freue mich mehr über Wasser als über Schnee.“

Noch 3 Tage bis zum ersten Abfahrtstraining

Bis zum ersten Abfahrtstraining am 16. Jänner bleibt trotz der guten Lage aber noch einiges zu tun. „Wege werden herausgearbeitet und die Modellierung fängt an“, erklärte er zu den bevorstehenden Tätigkeiten.

Auch für die Rennstreckensicherheit ist abermals gesorgt, welche erstmalig von Thomas „Tom“ Voigthofer geleitet wird. „Wir haben einen Zeitplan bis Sonntag, und wir sind soweit, dass es sich locker ausgeht,“ sagte er gelassen.

Den anstehenden Rennen stehe somit nichts mehr im Wege. „Die Zuschauerresonanz bei den Kartenkäufen ist sehr gut“, frohlockte OK-Chef und K.S.C.-Präsident Michael Huber. „Bisher ist alles reibungslos abgelaufen.“

apa/stol