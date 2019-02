1.500 Euro für Bachelor- und Masterarbeiten zu Südtiroler Wirtschaft:

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe des Wettbewerbs vergibt das WIFO im kommenden Sommersemester wieder Prämien für wissenschaftliche Abschlussarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft. „Schon bei der letzten Ausgabe des Wettbewerbs zeigte sich, dass viele Student/innen an wirtschaftlichen Themen rund um Südtirol interessiert sind und ihre Abschlussarbeiten darauf ausrichten. Die Initiative soll talentierte Studierende fördern und ihnen noch mehr Anreize geben, zur Südtiroler Wirtschaft zu forschen“, erklärt Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Interessierte Studierende können sich für die zweite Ausgabe vom 18. März bis 3. Mai 2019 bewerben und entsprechende Forschungskonzepte (Exposés) ihrer Bachelor- oder Masterarbeiten einreichen. Die drei Sieger des Wettbewerbs werden im Juni 2019 bekannt gegeben und mit je 1.500 Euro prämiert.

An der Ausschreibung können alle Student/innen, die im Studienjahr 2018/2019 regulär an einer Universität oder Fachhochschule im In- und Ausland eingeschrieben sind, teilnehmen. Die Abschlussarbeit darf zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht abgeschlossen sein.

Die Teilnahmebedingungen und die Unterlagen zum Wettbewerb sind unter www.wifo.bz.it abrufbar.

