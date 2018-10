10 Jahre „Frauen im HGV“

HGV-Präsident Manfred Pinzger sowie HGV-Vizepräsident Helmut Tauber bedankten sich in ihren Grußworten für den unermüdlichen Einsatz der Frauen im Hotel- und Gastgewerbe. „Die Frauenhand im Betrieb ist deutlich zu spüren“, brachte es Pinzger auf den Punkt. Beide dankten der Arbeitsgruppe, bestehend aus Helene Benedikter aus Trens, Claudia Pfeifer aus Leifers, Evelyn Rainer aus Winnebach und Marlene Waldner aus Marling, für ihre Bemühungen, die perfekte Organisation und den karikativen Gedanken.

Die Arbeitsgruppe der Initiative „Frauen im HGV“ zog anschließend Bilanz über die vielfältigen Aktivitäten in den letzten 10 Jahren und gab einen Ausblick auf die kommenden Projekte und gemeinsamen Aktionen. Mit großer Freude wurde auch das neue Logo der „Frauen im HGV“ vorgestellt.

Elly Sanoner ist „Pionierin des Jahres“

Im Rahmen der Jahresveranstaltung der „Frauen im HGV“ wurde zum dritten Mal die Auszeichnung „Pionierin des Jahres“ verliehen. Geehrt wurde die 95-jährige Elfriede „Elly“ Sanoner vom Fünf-Sterne-Wellnesshotel Hotel ADLER DOLOMITI Spa & Sport Resort in St. Ulrich für ihre Vorreiterrolle und ihr Engagement im Hotel- und Gastgewerbe.

Elly Sanoner prägt seit über 6 Jahrzehnten die Geschichte des Adler in St. Ulrich. Mit großer Hingabe und Leidenschaft hat sie sich in den letzten Jahrzehnten dem Hoteliersberuf gewidmet und gemeinsam mit ihrer Familie das Hotel zu dem gemacht, was es heute ist.

„Elly Sanoner spricht nie von Karriere oder erfolgreicher Betriebsstrategie. Ihr war es immer wichtig, für die Gäste da zu sein und den bestmöglichen Service zu bieten“, sagte Helene Benedikter in ihrer Laudatio. Mit ihrer Bescheidenheit hat sich Elly Sanoner niemals in den Vordergrund gestellt, deshalb sei sie ein großes Vorbild für die Gastwirtinnen.

„Lebe wild und unersättlich“

Als Gastreferentin war Sabine Asgodom, Buchautorin und Management-Trainierin aus München, geladen. Unter dem Motto „Lebe wild und unersättlich“ gab sie den Frauen Tipps und Strategien für ein erfülltes Leben. „Seid ihr selbst und habt Spaß dabei“, sagte sie.

Im Leben gehe es nämlich um Freiheit und damit auch um Entscheidungen, die einen selbst von Normen, allgemeinen Vorstellungen und Rollenfesseln befreien.

Der Abend klang bei feinster Kulinarik vom Team des Restaurants Noisteria, Musik der Gruppe Vollbluat sowie der Komik von Café Kølbert aus.

