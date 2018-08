100 Anliegen an die Politik

Loading the player...

Bei den rund 100 Vorschlägen der Wirtschaft geht es darum: die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, Unternehmen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, einen ausgewogenen Landeshaushalt sicherzustellen, die Erreichbarkeit zu garantieren und Südtirol zu vernetzen, in Jugend und Bildung zu investieren, die Arbeit der Zukunft zu gestalten, Südtirol als Plattform des Austauschs im Herzen Europas zu stärken, eine ausgewogene Entwicklung zwischen Stadt und Land zu ermöglichen, das friedliche Zusammenleben zu fördern und mit Blick in die Zukunft auf die Chancen aufzubauen.

Gutes bewahren und Neues wagen

Präsident Leo Tiefenthaler und Vize-Präsident Giorgio Bergamo betonten bei der Vorstellung des Positionspapiers, dass Südtirols Politik bei vielen Entscheidungen Mut bewiesen hat. Im steten Austausch hat man gemeinsam nach Lösungen gesucht und diese beherzt umgesetzt. „Im Hinblick auf die nächsten 5 Jahre gilt es diesen Weg weiterzugehen, Gutes zu bewahren und gleichzeitig mutig zu sein, auch Neues zu wagen“, so Tiefenthaler.

Austausch mit den Kandidaten der Wirtschaft aller Parteien

Beim „meet&greet“ im Anschluss stand dann der Austausch im Mittelpunkt. Die Unternehmer aus allen Wirtschaftssektoren hatten dabei die Möglichkeit die Kandidaten der Wirtschaft für die Landtagswahlen aller Parteien kennenzulernen und sich auszutauschen.

stol