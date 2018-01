2 Südtiroler Campingplätze in den Top 10 Europas

Die Campinganlage Schlosshof in Lana hat es auf Platz 3 geschafft. - Foto: Genießer- & Komfortcamping Schlosshof

Das Camping Seiser Alm wurde auf Rang 7 der beliebtesten Campingplätze in Europa gewählt. - Foto: Camping Seiser Alm

Mit Platz eins ausgezeichnet wurde Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau, gefolgt von der bayerischen Ferienanlage Camping Hopfensee und von Komfortcamping Schlosshof in Südtirol. Zur Auswahl standen mehr als 22.000 europäische Campingplätze aus 44 Ländern.

Zwischen Campingplätzen in Österreich, Deutschland und Italien finden sich unter den 10 beliebtesten auch zwei Campingplätze in Südtirol: Auf Platz 3 und somit auf das „Camping-Stockerl“ hat es die Anlage „Genießer- & Komfortcamping Schlosshof“ in Lana geschafft, „Camping Seiser Alm“ auf Rang 7.

Ranking aus 141.713 Bewertungen ermittelt

Der Camping.Info Award, der 2018 bereits zum 7. Mal als Publikumspreis vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit von 65.554 registrierten Campinggästen, die in Summe 141.713 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben. „Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein. Der Camping.Info Award ist also ein reiner Publikumspreis, es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“, erklärt Erwin Oberascher, Gründer von Camping.Info. „Somit haben auch kleine engagierte Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden.“

Die Top 10 Campingplätze in Europa:

1. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer / www.grubhof.com

2. Camping Hopfensee / Deutschland / Bayern / Füssen / www.camping-hopfensee.de

3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof / Italien / Südtirol / Lana / www.schlosshof.it

4. Camping Village Marina di Venezia / Italien / Venetien / Cavallino / www.marinadivenezia.it

5. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchlberg / Deutschland / Bayern / Mitterteich / www.freizeithugl.de

6. Naturcamping Spitzenort / Deutschland / Schleswig-Holstein / Plön / www.spitzenort.de

7. Camping Seiser Alm / Italien / Südtirol / Völs am Schlern / www.camping-seiseralm.com

8. Campingpark Südheide / Deutschland / Niedersachsen / Winsen / www.campingpark-suedheide.de

9. Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube / www.rosenfelder-strand.de

10. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Deutschland / Sachsen / Kleinröhrsdorf bei Dresden / www.luxoase.de

Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

Die Camping.Info GmbH mit Sitz im österreichischen Friedburg ist seit dem Jahr 2007 online und ist mit knapp 23.000 eingetragenen Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern das führende Informations-, Bewertungs- und Buchungsportal für Campingurlaube.

stol