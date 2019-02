7,9 Millionen Euro der EU für emissionsfreie Mobilität in Südtirol

„Südtirol will bis 2030 zu einer Modellregion für nachhaltige alpine Mobilität werden. Um dieses Ziel zu erreichen haben wir eine Reihe von Maßnahmen geplant - das LIFE-Projekt ist dabei ein wichtiger Baustein“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Eine der zentralen Säulen der Mobilitätspolitik des Landes sei die Verkehrsverbesserung mit der Förderung neuer umweltschonender Mobilitätsformen, so Alfreider.

Südtirol hat im Jahre 2011 die „KlimaStrategie Energie-Südtirol-2050“ (Klimaplan Südtirol) verabschiedet - eine klare und interdisziplinare Strategie, um den CO2-Ausstoß pro Einwohner von aktuell 4,9 Tonnen im Jahr auf 1,5 Tonnen CO2 bis zum Jahr 2050 zu reduzieren. Aus diesem Grund wurden in Südtirol bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und Initiativen ins Leben gerufen, um Lösungen zur Emissionsreduktion auch im Verkehrsbereich zu finden.

Beim neuen LIFE-Projekt gibt es 5 Aktionsfelder. Ein Aktionsfeld ist der Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen im privaten Personentransport und im öffentlichen Personentransport sowie in Logistik und in Betrieben, vor allem im Tourismus. Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Versorgungsstruktur. So sollen 33 Batterie-Schnelllade-Stationen im Vinschgau, in Meran, in Bozen, in Bruneck und entlang der A22 entstehen. Weiters sind fünf Wasserstofftankstellen vorgesehen, und zwar im Vinschgau, in Meran, in Bruneck und entlang der A22. Als weitere Schwerpunkte soll es Vorzeigefahrzeuge in mehreren Städten geben ebenso wie Anreize und Informationen zur Elektromobilität und schließlich auch das Sammeln und die Weitergabe von Know-how.

Um alle Maßnahmen umzusetzen, werden mit der SASA AG, der Alperia AG, der A22 Brennerautobahn AG, den Stadtwerken Bruneck, dem Vinschger Energie Konsortium (VEK), der Europäischen Akademie Eurac und der Südtiroler Transportstrukturen AG STA weitere Partner mit ins Boot geholt.

Das Projekt „LIFE“ wurde im Rahmen des EU-Förderprogrammes „LIFE Climate Action“ im Juli 2018 von der EU positiv bewertet. Noch innerhalb des Jahres ist der EU-Fördervertrag zu unterzeichnen. Die Landesregierung hat deshalb entschieden, die eigene Inhouse Gesellschaft SASA AG zum Hauptprojektträger zu ernennen und sie beauftragt, die anstehenden Vertragsverhandlungen mit dem EU-Fördergeber abzuschließen. Die Landesregierung steuert für das Projekt 6.894.250 Euro bei.

Investiert werden insgesamt rund 22,6 Millionen Euro. Dabei beteiligen sich Alperia, VEK, Stadtwerke Bruneck, STA, EURAC und A22 sich mit insgesamt 7,8 Millionen Euro. Die EU-Förderung beläuft sich auf 7,9 Millionen Euro.

lpa