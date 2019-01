A22-Mauterhöhung: Land und Staat uneins

„Ein Dilemma“, sagt Noch-A22-Geschäftsführer Walter Pardatscher. Beim italienischen Transportminister eine Mauterhöhung auf der A22 auf Nordtiroler Niveau durchzusetzen, hält er jedenfalls „für kein leichtes Unterfangen“.

Während man in Südtirol das Tarifsystem gerne stark überarbeitet wüsste, um den Verkehr auf der Autobahn zu reduzieren (so steht es auch im Koalitionsprogramm von SVP und Lega), zieht man in Rom gerade in die andere Richtung. Minister Danilo Toninelli „rühmt sich derzeit, die Maut für Autobahnnutzer senken zu wollen“, weiß Pardatscher.

D/ih