A22: Trentiner Landeshauptmann für dritte Spur

„Man muss mehr Investitionen für die Brennerautobahn planen und an eine mögliche dritte Spur denken“, so Fugatti laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Freitag.

Wichtig sei aber auch die Verlegung des Lkw-Verkehrs auf Schiene. „Ich bin mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher einverstanden. Je mehr Waren wir auf Schiene verlegen, desto besser ist es“, so der Politiker aus den Reihen der Lega. Fugatti drängte auch zum Dialog mit Tirol und Österreich in Sachen Lkw-Verbot.

apa