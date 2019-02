Alarmstufe Rot bei Postzustellung in Südtirol

In weiten Teilen des Pustertals und im oberen Vinschgau wurde die Reorganisation der Postzustellung bereits am 4. Februar in die Wege geleitet, am 18. Februar soll die Umstellung in den Postzentren von Brixen und Sterzing erfolgen, ehe im März weitere Zonen folgen werden. Die neue Einteilung umfasst vor allem 2 Maßnahmen: die Aufteilung der Zustellungszonen und die Abänderung der Arbeitszeiten.

Durch die Reorganisation werden Briefträgerzonen in „Businesszonen“ (6-Tage-Woche) mit Arbeitszeiten von 9 bis 15 Uhr (samstags von 8 bis 14 Uhr) und „Makrozonen“ (5-Tage-Woche; Arbeitszeit von 8.30 Uhr bis 15.57 Uhr) unterteilt. Die Änderungen der Arbeitszeiten bewirke reihenweise verspätete und unregelmäßige Zustellungen, was verständlicherweise zu vielen Reklamationen führe.

Wenn auch bei Ihnen die Postzustellung nicht klappt, schreiben Sie uns. Legen Sie dar, welches Problem es gibt. Wir veröffentlichen Ihre Zusendung. Vielleicht können wir so Druck auf die Post ausüben, den Dienst zu verbessern. Zuschriften bitte an [email protected] oder an whatsapp.dolomiten.it.

D/az