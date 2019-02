Arbeitsmarkt in Südtirol boomt

So ist die Zahl der unselbstständigen Beschäftigten im Vergleich zum Jänner 2018 um 2,5 Prozent nach oben geklettert.

Mit Ausnahme der Bereiche öffentliche Verwaltung (minus 0,2 Prozent) und Finanzen und Versicherungen (minus 0,4 Prozent) gab es in allen Wirtschaftssektoren einen Beschäftigungszuwachs. Am stärksten fiel dieser – wie bereits in den vergangenen Monaten – in der Bauindustrie mit plus 6,9 Prozent und im Gastgewerbe mit plus 4,5 Prozent aus. Aber auch in der Landwirtschaft wuchs die Beschäftigung im Jänner um 4,6 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen kletterte im selben Zeitraum um 5,3 Prozent nach oben. In absoluten Zahlen: Im Jänner 2019 waren um 284 Personen mehr arbeitslos als im Jänner des vorangegangenen Jahres.

