Auch Südtirols Mittelschicht unter Druck

Eigenheim, Auto, Urlaub, Smartphone, eine gute Ausbildung für die Kinder, später eine angemessene Rente: So funktioniert im Idealfall das Leben in der Mittelschicht. Doch diese bröckelt seit Jahren in ganz Europa, und selbst in Südtirol kann sich die Middle Class schon lange nicht mehr das leisten, was noch vor der Krise möglich war.

Woran das liegt? Zum einen sind es sicher die hierzulande hohen Lebenshaltungskosten. „Zum anderen ist es aber auch das veränderte Konsumverhalten der Mittelschicht“, sagt Stefan Plaickner von der Caritas-Schuldnerberatung im aktuellen „WIKU“. „Auto, Bekleidung, Urlaub, Handy – überall will man mithalten und kann dabei leicht die finanzielle Übersicht verlieren.“

Kurioserweise ist es aber oft nicht hilfreich, mehr zu arbeiten. Im Gegenteil. „Wer mehr arbeitet, hat heute weniger Geld“, formuliert es etwas überspitzt ASGB-Chef Toni Tschenett.

Warum das so ist und was die Globalisierung mit dem schwindenden Mittelstand zu tun hat, lesen Sie im aktuellen „WIKU“.

