AutoScout24: Golf meistgefragter Gebrauchtwagen

In der Region wächst das Interesse an Gebrauchtwagen: Während 2017 schon ein Plus von 4,8 Prozent verzeichnet wurde, ist die Nachfrage 2018 schon um 10 Prozent gestiegen. Das ist italienweit der höchste Wert. Die Pkw-Käufer im Trentino-Südtirol suchen immer noch am häufigsten einen Diesel, nämlich 68 Prozent. Elektroautos sind noch nicht besonders ins Interesse der Kunden gerückt – aber die Nachfrage steigt zunehmend.

In der Region werden teurere Pkw gekauft als im gesamtstaatlichen Durchschnitt. Ungefähr 13.460 Euro gibt ein Südtiroler im Durchschnitt dafür aus, für ein Auto das im Durchschnitt bereits gute 7 Jahre alt ist. Im Rest Italiens gibt man hingegen 12.280 Euro für ein gute 8 Jahre altes Auto aus.

Am beliebtesten und meist gesucht ist der Volkswagen Golf. Spitzenreiter bei den Hybrid- und Elektroautos dagegen ist der Tesla Model S.

