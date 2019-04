BBT: Ein "Quantensprung für den Eisenbahnverkehr"

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, schloss Ferlemann einen Engpass für den Zugverkehr in Bayern aus, wo die Zufahrtsstrecken noch gebaut werden müssen. Die Kapazität der Einsenbahnlinien in Bayern sei seiner Meinung nach bis 2040-2050 ausreichend.

"In der Zwischenzeit wird über die neue Trasse gesprochen. Wir werden eine Lösung finden, so wie wir sie für den Gotthard-Tunnel gefunden haben", so Ferlemann. Die Fahrgäste der DB-ÖBB-Züge sind in den vergangenen Jahren von 380.000 auf über 700.000 im Jahr angestiegen. Ab Dezember wird es eine Verbindung Bozen-Wien geben.

