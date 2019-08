BBT auf gutem Weg

Der Landtagsabgeordnete Helmut Tauber informiert sich regelmäßig über den Baufortschritt. Bei seinem letzten Gespräch mit dem Direktor der BBT Beobachtungsstelle Martin Ausserdorfer vor kurzem, ging es um Bauzeit und Kosten des Großprojektes.

„Es ist für das Eisacktal, ja für ganz Südtirol von entscheidender Bedeutung, dass dieser Tunnel so bald wie möglich in Betrieb geht und die Menschen entlang der Transitroute entlastet“, so Tauber.

Der Tunnel soll voraussichtlich 2027 fertig sein

Direktor Ausserdorfer konnte zufriedenstellende Informationen liefern. „Wir liegen voll im Zeitplan. Der Tunnel wird 2027 fertig sein und 2028 in Betrieb gehen. Was die Kosten betrifft liegen wir sogar niedriger als geplant. Die Kosten der einzelnen, bereits errichteten BBT SE-Baulose waren bisher stets innerhalb der vom Aufsichtsrat genehmigten Kosten. So wurden die Projektkosten in den letzten Jahren durch bauliche und logistische Optimierungen um ca. 350 Mio. € reduziert.“, erklärt Ausserdorfer.

Auch Bezirkspräsident Walter Baumgartner zeigt sich mit dem Baufortschritt zufrieden: „Der BBT ist auf einem guten Weg und auch bei der Zulaufstrecke durch das Eisacktal ist es gelungen, eine gute Lösung mit der Eisenbahngesellschaft und den Anrainergemeinden zu finden.“

