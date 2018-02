Bäuerinnen vermitteln Können in der Landwirtschaft

Bäuerin Referentin Rosina Öttl vom Pillinghof in Kuens ist seit Beginn im Dienstleistungsportal der Südtiroler Bäuerinnen mit dabei: „Die Ausbildung damals zur Bäuerin Botschafterin hat mein Leben verändert. Ich liebe es, interessierten Menschen Einblick in unser bäuerliches Leben zu geben und ihnen Fähigkeiten zu zeigen. Egal ob in Kochkursen oder Handarbeitskursen, das Interesse und die Neugierde meiner Teilnehmer ist kaum zu stillen.“

Eine besondere Anfrage kam vor einiger Zeit von einer Reiseagentur, die für die Mitarbeiter einer österreichischen Lebensmittelkette eine Incentive-Reise nach Südtirol organisierte.

Die Gruppe wollte den Teamgeist und das Miteinander stärken und sich Motivation holen. Für die Reisebegleiterin Andrea Fast war ein Brotbackkurs bei einer Bäuerin ideal dafür. Abgerundet wurde der Tag von Rosmarie Mangger vom Frohnigerhof in St. Leonhard/Passeier mit einer Kräuterführung.

Bäuerinnen wollen Fähigkeiten und Traditionen weitergeben

Landesbäuerin Hiltraud Neuhauser Erschbamer freut sich über das steigende Interesse an den Kursen; Führungen und Vorträgen der Bäuerinnen: „Wir Bäuerinnen sind authentisch und echt und wollen Wissen und Können, aber auch Werte, Fähigkeiten und Traditionen weitergeben. Die Nachfrage gibt uns Recht und zeigt, das Wesentliche ist und bleibt das Einfache.“

Landesbäuerin Hiltraud Neuhauser Erschbamer. - Foto: Südtiroler Bäuerinnen

So wie die beiden Bäuerinnen gibt es weitere 100 Frauen, die unter der Marke „Südtiroler Bäuerinnen. Aus unserer Hand“ Koch- und Backkurse, Handarbeits- und Dekorationskurse, Hof- und Gartenführungen und Schule am Bauernhof anbieten. Viele Bäuerinnen-Dienstleisterinnen sind auch als Botschafterinnen in den Schulen unterwegs.

stol