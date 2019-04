Bedeutung der Milch: Tagung in der Handelskammer

Bei der Tagung referierten Experten über verschiedene Aspekte der Agrar- und Milchwirtschaft sowie über das EU-Projekt.

Mit dem europäischen Schulmilchprogramm stellt die Europäische Union Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Zuschüsse bereit, damit den Schüler ausgewählte Milch und Milchprodukte angeboten werden können. Partner des Programmes in Südtirol sind die Handelskammer Bozen und IDM-Südtirol.

Südtirol hat fast 5000 Milchbauern

„Die Landwirtschaft ist ein treibender Motor der Südtiroler Wirtschaft. Eine besondere Rolle spielt dabei die Milchwirtschaft, die in Südtirol für hohe Qualität steht. Dafür arbeiten täglich fast 5000 Milchbauern im Land“, betonte der Präsident der Handelskammer Bozen Michl Ebner, der die heutige Veranstaltung eröffnete.

Landesrat Arnold Schuler verwies in seinem Beitrag auf die Bedeutung des Landwirtschafts- und Ernährungssektors: „Innovation und Nachhaltigkeit sind für den Südtiroler Agrar- und Lebensmittelsektor besonders wichtig. Diese Bereiche müssen auch in Zukunft weiter gestärkt werden, um Südtirols großes Potential bestens zu nutzen“.

Projekte mit Milch an den Grundschulen

Im Rahmen des EU-Programmes zur Lieferung von Milchprodukten an Schulen, gibt es in Italien heuer bereits zum zweiten Mal das Programm „Latte nelle scuole“. Mila - Bergmilch Südtirol hat die dazugehörige Ausschreibung für die Region Trentino-Südtirol und Teile der Lombardei (Bergamo, Brescia, Mantua) erneut gewonnen. Das Projekt findet in allen teilnehmenden Grundschulen statt und betrifft somit Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren.

