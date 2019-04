Berufe im Hotel- und Gastgewerbe kennengelernt

HGV-Ortsobmann Michael Mayr und HGJ-Koordinatorin Hannah Tauber gaben den Jugendlichen einen Einblick und standen den Jugendlichen Rede und Antwort.

Anschließend ging es zur Betriebsbesichtigung in das Hotel „Famelì“ in Olang. Dort bekamen die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die einzelnen Berufe. „Die richtige Berufswahl ist keine leichte Entscheidung. Mit der Berufsinformationskampagne möchten wir den Jugendlichen die Möglichkeiten aufzeigen, die der Tourismus bietet, und ihnen so in ihrer Berufsentscheidung behilflich sein“, sagt HGJ-Obmann Hannes Gamper.