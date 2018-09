Bestnoten für Südtirols Jungtalente

Im Four Points by Sheraton wurden die besten Junghandwerker, Jungverkäufer, Junggärtner, Jungköche, Servierfachkräfte und Sozialbetreuer gekürt. - Foto: lvh

„Die Landesmeisterschaft der Berufe ist für auf nationaler Ebene das vielseitigste und umfassendste Berufsschaufenster. Auch heuer waren wieder knapp 20.000 Besucher in der Riesenwerkstatt zu Gast. Ich hoffe, dass wir sowohl Schülern als auch Eltern einen konkreten und praktischen Einblick in die bunte Berufswelt ermöglichen konnten“, erklärt lvh-Präsident Gert Lanz.

Nicht in einem Wettkampf, sondern als Schauberuf präsentiert haben sich 10 Berufe: Dachdecker, Hafner, Kaminkehrer, Kunsthandwerk, Maschinenbaumechaniker, Orthopädieschuhmacher, Steinmetze und Steinbildhauer, Textilreiniger, Tiefbauunternehmen und Verkäufer.

Lust auf praktische Berufe machen

„Ziel dieser Berufspräsentationen ist es das moderne und vielseitige Tätigkeitsfeld der einzelnen Kategorien aufzuzeigen und Lust auf praktische Berufe zu machen“, betont Simon Walz, Ausschussmitglied der Junghandwerker und Schuhmacher. Er betreute 3 Tage lang den Stand der Orthopädieschuhmacher und freute sich über das große Interesse der jungen Leute.

Das Wettkampffieber endet für die Landesmeister jetzt aber nicht. 2019 findet die Weltmeisterschaft der Berufe in Kasan in Russland statt, wo einige von den Gewinnern Südtirol und Italien vertreten werden. Spätestens dann heißt es wieder: An die Werkzeuge fertig los!

stol