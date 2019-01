Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen

Die diesjährigen Neujahrstreffs stehen ganz im Zeichen der Mitarbeiter. Das Thema liegt der Handelskammer Bozen besonders am Herzen, denn motivierte Mitarbeiter sind für die Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg. Und das über ihre unmittelbare Leistung im Betrieb hinaus: Sie sorgen zum Beispiel für die Kundenbindung oder agieren als Botschafter – und stärken damit die Arbeitgebermarke. Unternehmen müssen also der Motivation und den Talenten ihrer Mitarbeiter Beachtung schenken, um den Erfolg zu sichern.

Aber wie können motivierte Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen gebunden werden? Um diese Frage ging es beim gestrigen Neujahrstreff der Handelskammer im Unternehmen Mila Bergmilch Südtirol in Bozen. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Milchproduktsortiment und ist sich des Werts seiner Mitarbeiter bewusst: „Der Erfolg unseres Unternehmens ist vor allem der guten Zusammenarbeit und Motivation der Mitarbeiter zuzuschreiben. Nur mit einem starken Team, welches auch in schwierigen Zeiten zusammenhält, ist es möglich Erfolge zu schreiben“, so Robert Zampieri, der Geschäftsführer von Mila Bergmilch Südtirol, der im Rahmen des gestrigen Neujahrstreffs in Bozen zum Thema „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“ referierte.

Anschließend hielt Marjaana Gunkel, Professorin für Organisation und Personalmanagement an der Freien Universität Bozen, ein Impulsreferat zum Thema „Mitarbeiterbindung - eine Herausforderung für erfolgreiche Unternehmen“.

Der Wert der Bindung an den Betrieb

„Die Bindung der Mitarbeiter an den Betrieb ist für die Unternehmen maßgeblich: Wer gerne für ein Unternehmen arbeitet und sich im Arbeitsalltag wohl fühlt, bleibt nicht nur motiviert, sondern wird auf lange Frist gesehen auch effizienter und effektiver arbeiten“, so Landtagspräsident Thomas Widmann.

„Um die Mitarbeiter langfristig zu halten, sind Werte im Unternehmen wichtig, an denen sich die Mitarbeiter orientieren können. Der Unternehmer beziehungsweise die Unternehmerin hat hier Vorbildfunktion“, ist Handelskammerpräsident Michl Ebner überzeugt.

Das dritte und finale Event der Veranstaltungsreihe findet am Mittwoch, 16. Januar im Unternehmen Fiber Plast GmbH in Latsch statt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

stol